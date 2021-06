Wiedźmin: Total War to epickie bitwy z Nilfgaardem w znanej strategii. Wszystko dzięki modowi

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Wiedźmin trafi do Medieval 2: Total War dzięki bardzo rozbudowanej modyfikacji. Za jej pomocą gracze zagrają w kampanię i odtworzą starcia ogromnych armii.

Wirtualny świat Wiedźmina już dawno wyskoczył poza ramy gier CD PROJEKT RED i bogate uniwersum Andrzeja Sapkowskiego pojawia się też w innych tworach skierowanych do graczy. W tym oczywiście w modyfikacjach.

Grupa moderów postanowiła w pewnym stopniu przenieść wiedźmiński świat do Medieval 2: Total War. Jeśli jesteście fanami serii TW lub świata Geralta z Rivii, zdecydowanie powinniście mieć na oku modyfikację Witcher: Total War. Dzięki niej do gry trafi cała masa zawartości nawiązującej do książek, gier, komiksów i serialu Wiedźmin.

Twórcy docelowo chcą przygotować 30 w pełni grywalnych frakcji, ale nie tylko. Dodatkowo w planach są kampanie, które ograniczą liczbę dostępnych na mapie świata państw i plemion. Jeśli chcecie obejrzeć pierwsze jednostki, które udało się przygotować, koniecznie odwiedźcie stronę moda. Zaprezentowane modele Nilfgaardczyków robią spore wrażenie.

Nie znamy jeszcze daty premiery modyfikacji, ale twórcy poszukują rąk do pomocy, aby przyspieszyć prace. Miejmy nadzieję, że projekt trafi do graczy jeszcze przed premierą Total War Warhammer III, które może zgarnąć dla siebie sporo uwagi fanów strategii.