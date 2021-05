DoGRYwka – na widelcu oferta PS Plus czerwiec, gra za darmo na PS4/PS5, State of Play z Horizon Forbidden West i pokaz Dying Light 2

Ten wtorek przyniósł nam masę dobrych wieści na temat zwiastunów gier. Nieoczekiwanie dowiedzieliśmy się o pokazach Dying Light 2 Stay Human oraz Horizon Forbidden West. Do tego dobre wieści dla osób czekających na ofertę PS Plus czerwiec 2021.

Oprócz tego mieliśmy też przyjemność poinformować Was o przecieku gier z nadchodzącego PS Plus na czerwiec 2021. Jedna gra to niemal pewniak! Czy tym razem gracze będą zadowoleni z całej oferty? Cóż, poczekajmy do publikacji zapowiedzi od PlayStation. Na szczęście posiadacze tego abonamentu już dzisiaj mogą zgarnąć następną produkcję za darmo na swoje konsole.

Nie zabrakło oczywiście kolejnych wieści w temacie trailera Battlefield 6. Opublikowaliśmy także kontynuację sprawy konsoli od Valve i jak się okazuje, rzeczywiście gracze nie tego mogli oczekiwać. Dzisiaj napisaliśmy jeszcze masę innych, ciekawych newsów, dlatego sprawdźcie, czy czegoś nie pominęliście przypadkiem.