Days of Play – nagroda już do odebrania, a przed nami kolejne gratisy

Pierwszy etap zabawy w ramach Days of Play 2021 dobiegł końca. Wszyscy zapisani wcześniej powinni w najbliższych dniach otrzymać zestaw nagród. Wiemy już także o kolejnych zadaniach i przedmiotach, którymi zostaną obdarowani gracze za wzięcie udziału w wydarzeniu.

Jeżeli zapisaliście się do Days of Play odpowiednio szybko, to macie naprawdę szczęście. Zgarniecie na swoje konsole PS4 naprawdę piękny, animowany motyw do menu oraz awatar z figurami znanymi z przycisków padów do konsol PlayStation. Niestety, niewiele brakowało, a graczom udałoby się odblokować zestaw dodatkowych awatarów z Astro Botem, bohaterką Returnal i Gran Turismo 7. Poniżej możecie zobaczyć, jak prezentuje się wspomniana nagroda zmieniająca wygląd menu konsoli. Każdy, kto zarejestrował się w evencie przed 18 maja, powinien otrzymać wspomniane prezenty w najbliższych dniach w treści specjalnej wiadomości.

Challenge 1 complete ✔️



Congrats players, this exclusive PS4 theme is all yours. Watch for a console notification soon to claim 🔔 pic.twitter.com/KKuiAinCl7 — PlayStation (@PlayStation) May 24, 2021

Days of Play 2021 – etapy i nagrody

Znamy też już warunki kolejnych zadań. Następne etapy lekko podnoszą próg z poprzedniej części, jednakże nie wydaje się on być niemożliwy do osiągnięcia. W przypadku drugiej części to jedynie 2,9 miliona uruchomionych gier oraz 8,5 miliona zebranych trofeów przez wszystkich uczestników zabawy. Mamy do czynienia tutaj z zestawem awatarów z różnych exclusive’ów na konsole PlayStation. Szczególnie spodobał mi się ten z pociesznym Sack Boyem. Mimo to, nagroda z trzeciej fazy wydaje mi się jeszcze atrakcyjniejsza. Jest to kolejny dynamiczny motyw, ale tym razem nawiązuje do wielu różnych gier. Poniżej możecie zobaczyć całą rozpiskę ze wszystkimi pułapami.

Jeżeli posiadaczom konsol PlayStation uda się spełnić wszystkie powyższe, główne cele, to zostaną oni nagrodzeni jeszcze jednym wariantem motywu i dodatkowym zdjęciem profilowym. Ten moim zdaniem prezentuje się najlepiej ze wszystkich, o których wspomniałem w tym newsie.

Spieszcie się z zapisaniem do wydarzenia, ponieważ możecie się zapisać jedynie do etapu, który jeszcze się nie rozpoczął. W chwili pisania tego newsa zaczął się już drugi etap, dlatego bez dotychczasowej rejestracji w evencie możecie zdobyć już jedynie nagrody z ostatniej części oraz powyższy motyw i awatar. Aby wziąć w wydarzeniu, wejdźcie tutaj.