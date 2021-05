Recenzje Biomutant. Krytycy dawno nie byli tak podzieleni

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

W sieci pojawiają się recenzje Biomutant. Można śmiało stwierdzić, że dawno żaden tytuł nie otrzymał tak mocno niejednoznacznych ocen.

Raz na jakiś czas na rynku pojawia się gra, która zbiera mieszane oceny. Nie jest to niczym nadzwyczajnym, bowiem recenzja powinna być mimo wszystko subiektywna, a gust każdy ma swój. Rzadko jednak mamy do czynienia z tak skrajnie różnymi ocenami, jak w przypadku Biomutant od studia Experiment 101. Oceny wahają się tu od 4/10 do nawet 9.5/10.

Oto wybrane recenzje gry, które pojawiły się już na Metacritic:

Game Revolution – 9.5/10

GAMINGbible – 9/19

PlayStation Universe – 8.5/10

GameSpew – 8/10

COGconnected – 7.8/10

GameInformer – 6.5/10

DualShockers – 6.5/10

GameRant – 5/10

Metro GameCentral – 4/10

Push Square – 4/10

Video Games Chronicle – 4/10

W ocenach często chwali się zapierające dech krajobrazy, ciekawy kierunek artystyczny, świat przedstawiony, system craftingu, walkę i masę zawartości. Ten ostatni element nie musi być jednak zaletą, jeśli weźmiemy pod uwagę jedną z wad.

Recenzenci zwracają uwagę, że zadania poboczne są piekielnie powtarzalne i brak im polotu. Dodatkowo gra rzekomo jest wypełniona różnymi pomysłami, które tylko w części doczekały się pełnej i satysfakcjonującej realizacji. Systemy obecne w grze mają też sprawiać wrażenie usilnie skomplikowanych.

W efekcie recenzje Biomutant malują nam obraz gry, którą albo pokochamy, albo znienawidzimy. Szkoda, że twórcy nie udostępnili wersji demonstracyjnej. Wówczas podjęcie decyzji o zakupie tego tytułu byłoby znacznie prostsze.