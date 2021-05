Masz PS Plus? Gra za darmo na PS4 i PS5 do pobrania już teraz

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Wszyscy subskrybenci PS Plus mogą odebrać grę za darmo. Capcom rozdaje jeden ze swoich kultowych tytułów na konsolach Sony.

Subskrybenci PlayStation Plus zdecydowanie będą mieli w co grać. Do sieci wyciekła lista tytułów z czerwcowego zestawu, ale na tym się nie kończy. Jeśli posiadacie aktywny abonament, możecie odebrać jeszcze jeden tytuł.

W PlayStation Store trwa rozdawnictwo Capcom Arcade Stadium Ghosts 'n Goblins dostępne dla wszystkich Plusowiczów. To „dodatek” do darmowego Capcom Arcade Stadium, które pozwala na zapoznanie się z kultowymi produkcjami w wirtualnym salonie gier.

Ghosts 'n Goblins to klasyk z 1985 roku, który z pewnością jest znany starszym graczom. Gra pierwotnie debiutowała właśnie na automatach, a później ukazała się na takich platformach jak chociażby Amiga, Atari ST, Commodore 64, NES czy Game Boy Color. Fani retro z pewnością kojarzą ten tytuł.

Grę odbierzecie w tym miejscu lub z poziomu PS Store na konsoli PlayStation 4 i PS5. Jeśli macie aktywny abonament PS Plus, powinniście móc bez problemu dodać grę do swojej biblioteki. Produkcję można odebrać tylko do 2 czerwca.

Poniżej znajdziecie gameplay z rozdawanego tytułu odpalonego w wymienionym wyżej Capcom Arcade Stadium.