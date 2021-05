Okładka Dying Light 2 na PS5 w sieci. Hasło reklamowe mówi samo za siebie

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Do sieci wyciekła okładka Dying Light 2 w wersji na PS5. Serbski sklep ujawnił niezbyt zaskakującą grafikę oraz hasło reklamowe gry.

Techland zaczyna mocno promować swój nowy tytuł. Twórcy niedawno rozpoczęli serię sesji pytań i odpowiedzi, a dodatkowo wkrótce możemy spodziewać się kolejnych informacji o tym tytule.

Co więcej, najwyraźniej zbliżamy się do startu zamówień przedpremierowych. Serbski sklep przypadkiem ujawnił okładkę gry w wersji na PlayStation 5. Pokazuje ona znaną graczom grafikę, znaczek z liczbą nagród z pokazów oraz nowe hasło reklamowe – „Stay Human”. Wymowne, nieprawdaż?

Co więcej, wygląda na to, że podstawowa okładka gry będzie różnic się od tej z edycji kolekcjonerskiej. Droższe wydanie posiada czarną okładkę ze złotymi wstawkami i wygląda znacznie efektowniej, co jest dość zrozumiałe.

Rzecz jasna ujawniona powyżej okładka może być tak zwanym placeholderem. Niemniej wygląda ona dość wiarygodnie i zdziwię się, jeśli tak jest. Grafika z okładki jest nam pokazywana od dawna i dość mocno wbiła się w świadomość osób, które na bieżąco śledzą wieści o grze.

Póki co okładka musi nam wystarczyć. Techland najpewniej szykuje się do kolejnych ogłoszeń i kto wie, może wreszcie poznamy nawet datę premiery?