Informator ma nieprzyjemną wieść dla graczy czekających na Final Fantasy VII Remake 2

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Jeśli oczekujecie szybkiego pokazu Final Fantasy VII Remake 2, możecie się zawieść. Informator związany z marką twierdzi, że prezentacja gry nie jest blisko.

O tym, że kontynuacja remake’u Final Fantasy 7 powstaje wiemy od bardzo dawna. Na tytuł czekają nie tylko fani oryginału, ale też gracze, którzy z siódmym Finalem zapoznali się dopiero przy okazji odświeżenia.

Niestety, o kontynuacji przygody Cloude’a póki co wiadomo bardzo mało. Gra jest rozwijana przez Square i wielu graczy miało nadzieję, że ujrzymy trailer lub chociaż malutki teaser na zbliżających się targach E3. Niestety, nic nie wskazuje na to, aby miało się tak stać.

Znany informator, Navtra, stwierdził na forum ResetEra, że gra najpewniej nie doczeka się pokazu na E3. Jego zdaniem nie ujrzymy żadnych materiałów związanych z kontynuacją historii.

Warto zaznaczyć, że Navtra rzekomo wie, na jakim stadium rozwoju znajdują się poszczególne tytuły pod szyldem Final Fantasy i zdradził wcześniej chociażby termin pokazu FFXVI i szczegóły next-genowej wersji remake’u FFVII. Navtra uchodzi za wiarygodne źródło informacji. Mimo to, są to nadal plotki i należy podchodzić do nich z pewną rezerwą.

Nie musi to wcale oznaczać, że premiera Final Fantasy VII Remake 2 jest odległa o parę ładnych lat. Niewykluczone, że Square Enix zaprezentuje tytuł jeszcze w tym roku, ale nadal pozostaje nam tylko czekać.