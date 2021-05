Gry ze Steam mogą zagościć na konsolach. Oto pliki odnalezione w kodzie Valve

W plikach ostatniej aktualizacji Steam odnaleziono linijki, które wskazują niebezpośrednio na powstawanie konsoli mobilnej autorstwa założycieli platformy. Potwierdzałoby to niedawną sugestię założyciela firmy.

Parę dni temu pisaliśmy o nietypowej wypowiedzi Gabe’a Newella, który odwiedził jedną z amerykańskich szkół i wziął udział w Q&A. Dla przypomnienia dopowiem, że zapytano go tam o pojawienie się gier spod szyldu Valve na konsolach. Ten poinformował, że w tym roku usłyszymy o tym więcej, ale „nie będzie to to, o czym wszyscy myślą”.

Dzisiaj dowiedzieliśmy się na temat ciekawego odkrycia, które śmiało możemy powiązać z tą sprawą. Otóż Pavel Djundik, twórca Steam Database, odnalazł w ostatnim patchu największej pecetowej platformy fragmenty kodu, które bezpośrednio są związane z jasnością ekranu, Bluetooth, Wifi, opcjami urządzenia, trybem samolotowym oraz wibracjami haptycznymi.

This update also added a "quick access menu" and a "power menu"



I have a feeling all these strings related to "Neptune": https://t.co/Ih0K2y4E5A



Is Valve making a handheld Steam console? — Pavel Djundik (@thexpaw) May 25, 2021

Pierwsza myśl to oczywiście handheld obsługujący gry ze Steam. Tego typu projektów było już sporo i czerpały one garściami z rozwiązań stworzonych na potrzeby Nintendo Switch. Mimo to, nie powstała jeszcze tego typu alternatywa autorstwa Valve, dlatego może to być naprawdę obiecujący sprzęt. Na ten moment jednak żaden przedstawiciel firmy nie wypowiedział się oficjalnie w tym temacie. Nie zdziwiłbym się jednak, jeżeli o takiej informacji usłyszymy za niedługo, np. podczas Summer Game Fest lub E3. Imprezy zaczną się odpowiednio od 9 do 11 oraz od 12 do 15 czerwca.