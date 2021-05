PS Plus czerwiec 2021 zaczniemy z promocją na abonament od Sony

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Już wkrótce poznamy ofertę PS Plus na czerwiec 2021 i wystartują promocje Days of Play 2021. Tego samego dnia kupimy taniej subskrypcję.

Prawdopodobnie poznaliśmy przedwcześnie zestaw gier w PS Plus na czerwiec 2021 dzięki niedawnemu przeciekowi. Emocje przed oficjalnym ujawnieniem oferty rosną i powinniśmy oficjalnie poznać ją 26 maja.

W ten sam dzień mają wystartować promocje z okazji Days of Play 2021. Jeśli nie posiadacie aktywnego abonamentu PS Plus lub wkrótce będziecie musieli go przedłużyć, jedna z okazji może się Wam przydać.

PlayStation zapowiedziało, że w trakcie przecen zgarniemy PS Plus abonament w niższej cenie. Nie poznaliśmy jeszcze konkretnej ceny po obniżce, aczkolwiek spodziewałbym się standardowej dla tego typu okazji ceny rzędu 180 złotych za rok subskrypcji.

Dodatkowo, poza Plusem, przeceny doczeka się także wiele gier obecnych w PlayStation Store. W tym, po raz pierwszy w historii, kupimy taniej cyfrowe wersje tytułów ekskluzywnych z PS5. Wstępną listę gier, które trafią do wyprzedaży znajdziecie w tym miejscu.

Co więcej, promocje wyjdą też poza PS Store. Niektóre oferty mają być obecne u partnerów Sony, więc niewykluczone, że taniej zgarniemy też pady i inne akcesoria do konsol. Póki co musimy uzbroić się w cierpliwość i poczekać na start promocji.