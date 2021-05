Wiedźmin 3 i najpopularniejsze obecnie mody. Nie uwierzycie, na co rzucili się gracze

Cóż, bez wątpienia można by w tym newsie spodziewać się modyfikacji dodających nowe misje fabularne lub zmieniające całkowicie mechaniki. Nic z tych rzeczy! Fani Wiedźmin 3: Dziki Gon w ostatnim czasie szukają na NexusMods czegoś zupełnie innego.

Pierwszym z dwóch modów, który chcemy Wam zaprezentować, jest HD Sheeps. Jak pewnie się domyślacie, poprawia ona jakość modelu i tekstur owiec w całej grze. Bardzo mnie cieszy, że autor wziął pod uwagę to, że wspomniane zwierzęta zasłużyły na delikatny lifting. W tej formie prezentują się zdecydowanie lepiej i nie dziwi mnie fakt, że ta praca króluje ostatnio w topce pobrań w internecie. Puchate stworzenia możecie zobaczyć na poniższym wideo:

Bez wątpienia moderowi WT3WD należą się moje gromkie brawa, ponieważ ta delikatna zmiana w grze naprawdę mu wyszła. Jak można wywnioskować po tytule powyższego nagrania, w najbliższym czasie powinniśmy również otrzymać inne, ulepszone zwierzęta. Nie mogę się doczekać.

Modyfikację HD Sheeps możecie pobrać stąd.

Drugim, ale równie wartym uwagi, modem w tym artykule jest E3 Inspired Ponytail, który dodaje do gry fryzurę zainspirowaną pokazem gry Wiedźmin 3 na E3 w 2014 roku. Sam autor (FirewirthX) tego rozszerzenia twierdzi, że podzielił się nim z powodu niemiłej sytuacji, która miała miejsce. Początkowo stworzył ją dla siebie i swoich znajomych, ale niedługo później osoby trzecie twierdziły, że to ich praca. W związku z tym twórca zdecydował się upublicznić modyfikację, aby nie doszło do podobnych sytuacji. Jak widać opłacało się to, ponieważ jego kucyk został doceniony przez wielu graczy z całego świata.

Modyfikację E3 Inspired Ponytail możecie pobrać stąd.

Warto wspomnieć, że nie jest to pierwsze fanowskie rozszerzenie, które czerpie sporo z zawartości zmienionej w grze po wspomnianym evencie. Wczoraj mieliśmy przyjemność pisać dla Was o modzie, który uprzyjemnia walkę w grze. Sprawdźcie, bo na pewno możecie się tym zainteresować.