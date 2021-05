PS Plus czerwiec 2021. Gry z oferty w przecieku

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

W sieci pojawił się pełny przeciek oferty PS Plus na czerwiec 2021. Pochodzi on ze źródła, które ujawniło ofertę z zeszłego miesiąca.

Nowa oferta PS Plus ma zostać ujawniona już 26 maja. Tradycji jednak stało się zadość i możliwy zestaw czerwcowych tytułów pojawił się w sieci przed czasem.

Tytuły z oferty ujawnił portal AreaJugones. Przeciek pochodzi więc z wiarygodnego źródła, wszak strona ta ma na swoim koncie zdradzenie informacji o nowych kontrolerach DualSense przed ich prezentacją oraz opublikowanie pełnej oferty PS Plus na maj 2021 jeszcze przed tym, jak poznaliśmy ją oficjalnie.

Oto domniemane gry z oferty PS Plus na czerwiec 2021:

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown

Star Wars: Squadrons

Operation: Tango

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown to ulepszona wersja kultowego tytułu z automatów. Bijatyka ma rzekomo trafić na PS4, więc dodanie jej do Plusa wydaje się być całkiem sensowne.

Star Wars: Squadrons chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Kosmiczny soft-symulator od EA od dawna był typowany jako potencjalny kandydat na grę do PS Plus. Choć jest to całkiem udany tytuł, nie podbił portfeli wielu graczy.

Ostatni tytuł z oferty z przecieku to Operation: Tango. Kooperacyjna produkcja pozwala graczom wcielić się w agenta lub hakera i według AreaJugones może być tytułem ekskluzywnym dla PS5, choć zwiastuny wskazują, że gra trafi też na PS4.

Miejcie na uwadze, że choć przeciek pochodzi z wiarygodnego źródła, nadal nie możemy go ostatecznie potwierdzić. Pełny zestaw czerwcowych gier poznamy oficjalnie najpewniej późnym popołudniem 26 maja.

