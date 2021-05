Recenzje Biomutant to za mało? Oto pierwsze 90 minut rozgrywki [WIDEO]

W sieci pojawiają się dłuższe prezentacje gameplay’u Biomutant. Jeśli nadal myślicie nad zakupem gry, możecie obejrzeć pierwsze półtorej godziny zabawy.

Tytuł od Experiment 101 wreszcie trafił na rynek, pojawiły się pierwsze recenzje i… raczej nie pomogły graczom w podjęciu decyzji o ewentualnym zakupie tej produkcji. Ciężko jednoznacznie określić, czy gra spełniła pokładane w niej nadzieje, czy wręcz przeciwnie.

Oceny są mocno podzielone. Jedni chwalą grę za ciekawy świat i pomysły, a inni mocno krytykują za kiepską realizację założeń zabawy i nudne zadania. To, co dla jednych jest wadą, dla innych może być zaletą. W efekcie po samych recenzjach ciężko określić, czy jest to tytuł, który wpasuje się w nasze gusta.

Najlepiej zobaczyć lub sprawdzić grę w akcji. Na kanale PlayStation Access pojawił się materiał ukazujący pierwsze 90 minut rozgrywki w Biomutant. Zobaczymy na nim kreator postaci, parę wyborów, samouczek, pierwsze zadania, walkę i trochę eksploracji.

O ile tytuł ten nie odsłoni przed nami wszystkich swoich tajemnic dzięki takim materiałom z rozgrywki, dają one pewien pogląd na to, jakiego typu jest to produkt. W tym przypadku przy okazji możemy rzucić okiem na grafikę i to, jak gra działa na PS4.

Poniżej znajdziecie wspomniane nagranie z rozgrywki.