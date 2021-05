Czekasz na film God of War? No to możesz się nie doczekać

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Jeśli liczyliście, że film God of War powstaje, możecie już przestać. Sony odniosło się do plotek wskazujących na powstanie ekranizacji kultowej serii.

Ekranizacje gier wideo powoli wracają do łask. Wkrótce doczekamy się filmu Uncharted, kolejne widowiska w uniwersum Resident Evil również powstają, a plotki sprzed paru miesięcy wskazywały, że nawet Kratos otrzyma swoje pięć minut na wielkim ekranie.

Niestety, doniesienia te możemy chyba włożyć między bajki. Jak donosi New York Times, Sony zaprzeczyło plotkom o ewentualnej adaptacji przygód spartiaty. Film God of War nie powstaje i najwyraźniej na ten moment nie ma w ogóle planu, aby takowy zrealizować.

Mimo to, Sony wciąż pracuje nad innymi ekranizacjami. Swój film otrzyma chociażby Ghost of Tsushima, a w tle majaczy długo wyczekiwane, aktorskie Metal Gear Solid. Pewne jest, że marki Sony mają ogromny potencjał w kwestii ekranizacji i praktycznie każdy duży tytuł ekskluzywny nadaje się na film.

Wspomniany wyżej brak adaptacji God of War na kinową przygodę może smucić. Nie oznacza to jednak, że Kratos nigdy nie otrzyma swojego filmu. Po prostu na ten moment nie podjęto żadnej konkretnej decyzji odnośnie ewentualnego przeniesienia perypetii Ducha Sparty do tego medium. Wszystko jeszcze może się zdarzyć.