DoGRYwka – fenomenalny tatuaż z God of War, przecieki RTX 40 i Lara Croft daje czadu na PS5

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Po prostu musicie zobaczyć w pełnej krasie tatuaż z God of War, który aż dwa lata robił jeden z najpewniej największych fanów tej gry. Wiele ujęć z różnych perspektyw znajdziecie w jednym z naszych artykułów.

Pojawiły się też pierwsze przecieki na temat kart graficznych z serii Nvidia RTX 40. Jeżeli się potwierdzą, będzie można spekulować na temat naprawdę sporej różnicy w mocy obliczeniowej względem obecnym modeli GPU.

Odnaleźliśmy w sieci informacje na temat Shadow of the Tomb Raider po next-genowej aktualizacji na PS5. Gra działa naprawdę wyśmienicie i w tej wersji zdecydowanie prezentuje się najlepiej. To tylko kilka z najciekawszych newsów tego dnia, dlatego sprawdźcie, czy czegoś przypadkiem nie przegapiliście.