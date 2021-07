Jak działa Shadow of the Tomb Raider na PS5? Twórcy się przyłożyli, zobaczcie sami

VG Tech przygotowało materiał wideo, w którym zaprezentowano działanie Shadow of the Tomb Raider po next-genowej aktualizacji. Powiedzieć, że gra radzi sobie znakomicie na PS5 to zdecydowanie za mało.

Być może przegapiliście wieść, że Shadow of the Tomb Raider otrzymało w ostatnich dniach next-genowy patch. Więcej o tym możecie przeczytać w tym artykule. Poniższe nagranie świetnie przestawia, jak dobrą robotę wykonali deweloperzy.

Przez praktycznie cały test FPS-y stabilnie trzymają się 60. Spadki blisko 50 były naprawdę sporadyczne, jednakże było to uwarunkowane naprawdę ogromną liczbą animacji na ekranie. W wielu również wymagających lokacjach, framerate trzyma się stabilnie, co robi ogromne wrażenie. W momentach, gdzie już ewentualne spadki występują, dzieje się to na tyle krótko, że ciężko jest to nawet zauważyć. Dosłownie można wtedy mówić o ułamkach sekund. Nie zdziwiłbym się, jeżeli dzięki kolejnym aktualizacjom strat FPS-ów byłoby jeszcze mniej.

SotTR dzięki next-genowej aktualizacji na PS5 zyskało na wsparciu dla 60 FPS w rozdzielczości 4K. Choć oryginalnie produkcja wyszła w 2018 roku, to już wtedy prezentowała się naprawdę dobrze. Dlaczego by nie skorzystać w takim razie z dobrodziejstw piątego „pleja” i nie wrócić do tego hitu właśnie na tym sprzęcie?