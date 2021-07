Geralt, zrób omlet. Wycięta misja z Wiedźmina 3 znowu w grze dzięki fanom

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Wiedźmin 3 odzyskał jedną z misji, którą wycięto w trakcie produkcji gry. Moder przywrócił skasowanego questa w prostej modyfikacji.

Na horyzoncie widać next-genową wersję Dzikiego Gonu, ale raczej nie wprowadzi ona przesadnie dużej ilości nowej zawartości. Na szczęście Wiedźmin 3 wciąż może pochwalić się bardzo aktywną sceną moderską, która dba o regularne dostawy nowych broni, zbroi i misji do gry.

Moder paulr0013 jest dobrze znany graczom, którzy regularnie śledzą NexusMods. Tym razem przywrócił do Dzikiego Gonu zadanie, które zostało usunięte w trakcie produkcji gry. Nie jest to może bardzo rozbudowany quest, ale zawsze cieszy.

Chodzi o zadanie z omletem, który musi przygotować Geralt dla jednej z postaci. Może to być Yennefer lub Vesemir – zależy od tego, czy romansowaliśmy z pachnącą bzem i agrestem czarodziejką. Zadanie miało się pojawić w momencie, kiedy Yennefer zdejmowała klątwę z Umy. Redzi postanowili je jednak wyciąć.

Do tej pory questa można było aktywować tylko i wyłącznie przy pomocy specjalnych komend, ale teraz zrobimy to kupując odpowiedni przedmiot. Modyfikację pobierzecie w tym miejscu. Co więcej, w opcjonalnych plikach znajdziecie nawet spolszczenie.

Instrukcja instalacji moda:

Pobierz wymagane pliki na swój komputer Przenieś plik modOmeletteQues do folderu The Witcher 3 Wild Hunt\mods Przenieś plik dlcOmeletteQuest do folderu The Witcher 3 Wild Hunt\dlc Zadanie aktywujesz kupując przepis na omlet od karczmarza Jonasa i docierając do misji ze zdjęciem klątwy z Umy

Jak widać, instalacja jest banalnie prosta. Jeśli chcecie zapoznać się z usuniętym zadaniem, zrobicie to teraz bez większych problemów.