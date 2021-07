BF2042 przywraca blask kultowym mapom. Zobaczcie porównanie z BF3 i BFBC2

W sieci pojawiło się porównanie odświeżonych map z Battlefield 2042 z oryginałami z BF3 i BFBC2. Zmiany mogą robić spore wrażenie.

Niedawno Electronic Arts potwierdziło, że do BF2042 zmierza tryb Portal. Pozwoli on nam na dostosowanie rozgrywki do swoich preferencji przy wykorzystaniu zawartości z poprzednich odsłon serii. Co więcej, dzięki niemu zagramy też w całkowicie odnowione, kultowe mapy ze starszych części cyklu. To świetna ciekawostka dla graczy, którzy spędzili z serią wiele godzin.

Przy okazji zobaczyliśmy też pierwsze materiały z remake’ów map. Naturalnie zaowocowało to pierwszymi, fanowskimi porównaniami. Jedno z nich sprawdza, jak zmieniły się mapy z BF3 i BFBC2 dzięki silnikowi Battlefield 2042. Zobaczcie sami.

Już na pierwszy rzut oka widać, że twórcy gry poszli na całego. Wszystkie miejscówki są najpewniej zbudowane od nowa, a oryginały służyły jedynie za bazy, którymi się wzorowano. Różnice nie ograniczają się do przysłowiowego dodania paru drzewek i podbicia jakości oprawy.

Wybrane lokacje prezentują się zupełnie inaczej względem pierwowzorów. Widać to chociażby po słynnej Kaspijskiej Granicy, w której nietrudno dopatrzyć się nowych osłon. Dodatkowo znalazło się miejsce na zagęszczenie roślinności i wprowadzenie nowych ścieżek.

Póki co zmiany chyba możemy ocenić na plus. Oczywiście nie ma co wydawać ostatecznych osądów przed premierą gry i warto zaczekać na bardziej obszerne pokazy.