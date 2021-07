Pamiętacie jeszcze PlayStation Home? Powrót usługi jest coraz bardziej możliwy

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Sony znów przypomniało sobie o PlayStation Home. Firma odnowiła znak towarowy usługi po raz kolejny, a gracze spekulują o jej powrocie.

Jeśli pamiętacie jeszcze pełną dziwnych eksperymentów erę PS3, z pewnością kojarzycie PS Home. Usługa ta pozwalała graczom na stworzenie swojego wirtualnego awatara i spotykanie się ze znajomymi w specjalnie zaprojektowanym świecie. Ciekawostka ta cieszyła się umiarkowanie dużym zainteresowaniem i wyłączono ją w 2015 roku.

Niedawno jednak Sony odnowiło znak towarowy PS Home. Wówczas można było to uznać za standardowe działanie w celu zabezpieczenia nazwy. Teraz cała sprawa nabrała nieco innego wymiaru.

Jeden z użytkowników forum Reddit zauważył, że znak towarowy PlayStation Home został zaktualizowany po raz kolejny. Dokonano tego 21 lipca bieżącego roku, więc sprawa jest jeszcze świeża.

Oczywiście nie możemy wykluczać, że to zwykły zbieg okoliczności i PS Home pozostanie w otchłani zapomnienia. Jeśli jednak zastanowimy się nad całą sprawą dłużej, nie brzmi to jak coś nieprawdopodobnego.

Zwróćmy uwagę, że Sony niedawno zapowiedziało PS VR 2. Sporą popularnością cieszą się aplikacje pokroju VR Chat, które są w zamyśle dość podobne do PS Home. Jeśli usługa powróci, to według mnie właśnie jako hub dla posiadaczy nowej generacji VR od Sony. Rzecz jasna to tylko gdybania i równie dobrze może chodzić o coś zupełnie innego.

Czymkolwiek by nie było nowe PlayStation Home, na jego ewentualną zapowiedź musimy poczekać. Oczywiście jeśli faktycznie coś jest na rzeczy.