GeForce RTX 40 to ogromny przeskok, jeśli przeciek się potwierdzi

Do sieci trafiła pokaźna garść przecieków na temat kart graficznych od Nvidia z serii GeForce RTX 40. Na nowe GPU mielibyśmy jednak jeszcze długo poczekać.

Jak informuje VideoCardz, kilku technologicznych insiderów opublikowało w sieci niepotwierdzone dane na temat nowych kart graficznych od Nvidia. Te miałyby należeć do serii układów Ada Lovelace, która charakteryzowałyby się jak dotąd niespotykaną wcześniej litografią – 5 nm. Dla przykładu RTX 3090 jest tworzony w 8 nm procesie technologicznym, a RX 6800 w 7 nm. Można w takim razie mówić o niemałej rewolucji, ponieważ jest to ogromny przeskok. Czy ten standard przełoży się na ewentualnie jeszcze niższe ceny przy zachowaniu większej mocy obliczeniowej? Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi, ale wydaje się to być bardzo prawdopodobne.

Ada Lovelace is definitely the next generation gaming card, as the entire project plan has been finalized and will not change. — Greymon55 (@greymon55) July 24, 2021

Ada TSMC 5nm 100%, but I'm not sure if it's N5 or N5P yet. — Greymon55 (@greymon55) July 24, 2021

Wielu insiderów donosi też na temat samej daty premiery nowych układów. Miałoby to stać się nie prędzej niż przed końcem 2022 roku, więc jeszcze trochę byśmy poczekali. Jest to jednak jak najbardziej zrozumiałe, ponieważ zwykle cykl życia danej serii GPU w przypadku Nvidii wynosi 2 lata. Osobiście mam nadzieję, że do czasów RTX 40 karty graficzne z „30” w nazwie od tego samego producenta będą z powrotem w normalnych cenach dostępne. Trzymajmy kciuki, aczkolwiek od niedawna sytuacja wydaje się poprawiać.

Co ciekawe, użytkownik o Nicku Moore’s Law is Dead zasugerował, że Lovelace może jednak odnosić się nie tylko do procesorów graficznych. Według niego wspomniana seria miałaby trafić również do autonomicznych samochodów.