Serial The Last of Us z klimatycznymi plakatami od fana. Joel pierwsza klasa

Serial The Last of Us otrzymał bardzo ciekawe plakaty od fanów. Grafiki prezentują aktorów w kostiumach postaci z gier.

Serial TLoU nie ma przed fanami marki już wielu tajemnic. Znamy prawie całą najważniejszą część obsady, a zdjęcia już wystartowały. Widowisko z pewnością nie zadebiutuje w tym roku, ale w najbliższym czasie powinniśmy otrzymać oficjalne zdjęcia z jego planu. Fani liczą na ujęcia aktorów w kostiumach i miejmy nadzieję, że takowe niedługo się pojawią.

Zanim to jednak nastąpi, miłośnicy TLoU przygotowują własne wersje serialowych postaci. Internauta o pseudonimie Iconic Nephilim podzielił się autorskimi plakatami nawiązującymi do serialu HBO. Całość stworzono praktycznie od podstaw i trudno odmówić artyście talentu. Plakaty wyglądają fantastycznie i mogłyby spokojnie promować serial w oficjalnych materiałach.

Widzimy na nich Ellie, Joela, Tommy’ego i Tess. Każda z wymienionych postaci posiada twarz aktorki lub aktora, który się w nią wciela, ale kostiumy mocno nawiązują do growego oryginału. Trzeba przyznać, że takie połączenie wygląda ciekawie, choć nie spodziewałbym się, że w serialu zobaczymy identyczne stroje. To mimo wszystko adaptacja, która nie musi oddawać jeden do jednego tego, co widzieliśmy w grze.