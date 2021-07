DLC do Cyberpunka już niebawem? Tak sugeruje deweloper

Jeden z twórców Cyberpunk 2077 najpewniej przedwcześnie wypowiedział się o zbliżającym się DLC. To miałoby trafić do gry za niedługo.

Podczas niedawnej transmisji live Lead Quest Designer, Paweł Sasko, w zabawny sposób zapowiedział nadchodzące rozszerzenie do CP2077. Poniżej możecie zobaczyć krótki fragment livestreamu, dzięki któremu dowiedzieliśmy się o zbliżającym dodatku.

Sasko powiedział, że DLC ma zawitać „w tym miesiącu”, co można rozumieć na kilka sposobów. Szczerze mówiąc, wątpię w jego premierę jeszcze w lipcu i bardziej prawdopodobny wydaje się być sam sierpień. Na ten moment w sieci brak jakiejkolwiek reklamy omawianego w artykule dodatku, więc tym bardziej prawdopodobna wydaje się opcja z kolejnym miesiącem.

Co takiego miałoby się tam znaleźć? Cóż, deweloper z CD Projekt RED tego nie zdradził, jednakże warto pamiętać o ostatnich odkryciach w kodzie Cyberpunk 2077. Według nich do gry ma trafić aż 17 darmowych pakietów oraz 2 większe rozszerzenia na miarę Krew i Wino oraz Serca z Kamienia z Wiedźmina 3. Sam spodziewam się raczej w pierwszej kolejności darmówek, ale czas pokaże, co takiego Red-zi mają nam do zaoferowania.

A Wy jak myślicie? Co konkretnie może się kryć w słowach Pawła Sasko?