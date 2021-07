W Battlefield 2042 macie nie odróżnić botów od innych graczy

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Boty w Battlefield 2042 mają być dla wielu nie do odróżnienia od pozostałych graczy. Twórcy dopracowali SI tak, aby ciężko było zauważyć jakąkolwiek różnicę.

W wywiadzie udzielonym dla VG247 jeden z pracowników Ripple Effect Studios, które wraz z DICE tworzy BF2042, opowiedział o żołnierzach sterowanych w grze przez sztuczną inteligencję. Okazuje się, że ci mają stanowić ogromne wyzwanie.

Dołożyliśmy wielu starań, aby [boty] grały tak, jak gracze. Naprawdę trudno byłoby ludziom odróżnić SI od prawdziwego gracza, ponieważ będą biegać, prowadzić pojazdy, podnosić się nawzajem, podrzucać do miejsc, w których znajdują się cele i tym podobne rzeczy – to bardzo inteligentny system. A potem możesz podrasować i dostroić niektóre z rzeczy, które [boty] mogą lub nie mogą robić, w tym jak trudno jest grać przeciwko nim. – informuje Justin Wiebe, Senior Design Director w Ripple Effect Studios, w wywiadzie dla VG247

Słowa Justina mogą napawać graczy optymizmem. Uważam rozwój botów w Battlefield 2042 za spory krok w przód, choć nie wszystko z nimi związane może być uważane za dobre decyzje. Przypominam, że podczas rozgrywki tylko na żołnierzy SI i tak będziemy grać online. Jest to wielka szkoda, aczkolwiek jestem w stanie zrozumieć, że być może twórcy chcieli poświęcić czas na zajęcie się innymi sprawami.

Liczę na to, że „boty nowej generacji” rzeczywiście będą się zachowywały tak, jak możecie przeczytać wyżej. Do premiery gry nie zostało tak dużo czasu, więc za niedługo wszyscy przekonamy się o tym na własnej, cyfrowej skórze. Beta Battlefield 2042 ma odbyć się już we wrześniu, dlatego tak długo nie poczekamy.