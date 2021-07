Tylko na PS5? NIE! Deweloper komentuje PS Plus na sierpień 2021

Ujawnienie PS Plus na sierpień 2021 wywołało niemałe zamieszanie w sieci. Twórcy Hunter’s Arena Legends postanowili rozwiać wszelkie wątpliwości. Gra będzie dostępna także na PS4.

Sony najpewniej przez przypadek ujawniło przedwcześnie pełną ofertę PS Plus na sierpień. Na ogłoszeniu mogliśmy zauważyć, że Hunter’s Arena Legends będzie dostępne w ramach Plusa jako bonusowa gra dla PS5.

Mogło to mocno zaskoczyć graczy, bowiem parę tygodni temu twórcy informowali, że tytuł trafi w abonamencie na PS4 i PS5. Pisaliśmy o tym zresztą przy okazji ogłoszenia obecności gry w usłudze. Serwisy informacyjne podają jednak wieść, że Hunter’s Arena Legends nie pojawi się na PS4 w Plusie.

Twórcy gry postanowili rozjaśnić całą sytuację. HAL oficjalnie będzie dostępne w PS Plus na sierpień 2021 zarówno dla graczy z PS4, jak i z PS5. Tak podają sami deweloperzy i tego się trzymajmy.

Jeśli byliście zszokowani słysząc, że Hunter’s Arena pojawi się tylko na PS5, to informacja ta NIE JEST PRAWDZIWA. Gra pojawi się zarówno na PS4, jak i PS5 za pośrednictwem PS Plus. Wygląda na to, że wiadomość została przedwcześnie ujawniona.

– informują twórcy Hunter’s Arena Legends na Twitterze