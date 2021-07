Remake Dead Space znów miło zaskakuje. Gra jest w bardzo dobrych rękach

Remake Dead Space jest tworzone przez doświadczonych deweloperów. Co więcej, nad grą pracują też osoby, które rozwijały oryginalną serię.

Electronic Arts podeszło ze sporym zaangażowaniem do odświeżenia Dead Space. Niedawno informowaliśmy, że przy produkcji pomagają fani cyklu. Na tym nie koniec dobrych wieści dla graczy, którym zależy na dobrym oddaniu oryginalnego horroru.

EA potwierdziło, że nad grą pracują bardzo doświadczeni deweloperzy. Znajdziemy wśród nich byłych pracowników Ubisoft, Crystal Dynamics, a nawet Visceral Games. Art Director drugiego Dead Space potwierdził, że współtworzy remake pierwszej odsłony. Co więcej, Mike Yazijian zaopatrzy zespół w bardzo przydatne informacje.

Znalazłem moje stare zeszyty z (czasów pracy nad – red. ) Dead Space 2!

To naprawdę się przydaje. Wgląd w notatki z sequela, we wszystko czym zespół Visceral podzielił się z nami, gdy razem z nimi tworzyliśmy grę. Mamy grafiki koncepcyjne, wskazówki wizualne, materiały źródłowe, notatki z rozmów, które z nimi odbyliśmy, wiedzę, którą zdobyli – to wszystko jest tutaj. Wszystko to trafi do tej gry.

– powiedział Mike Yazijian w rozmowie z przedstawicielami Electronic Arts