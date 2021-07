BF2042 ma zaoferować sporo darmowej zawartości po premierze. Na taki przeciek czekałem

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Battlefield 2042 ma być mocno rozwijane po debiucie. Informator podzielił się konkretami odnośnie popremierowych, darmowych aktualizacji.

Wiemy już całkiem sporo o nowej odsłonie serii Battlefield. Nie zmienia to faktu, że EA wciąż ma trochę nowości do pokazania. Do tej pory nie poznaliśmy konkretów na temat rozwoju gry po jej premierze i choć oficjalnych informacji nadal brakuje, uznany informator przynosi dobre wieści.

Tom Henderson potwierdził na Twitterze, jak będą wyglądać cosezonowe aktualizacje gry. Na początku warto zaznaczyć, że będą one darmowe i najpewniej zapłacimy tylko za specjalne przedmioty kosmetyczne. Zapomnijcie więc o premium i drogich dodatkach z mapami.

Co sezon do BF2042 ma trafiać następująca zawartość:

1 specjalistka lub specjalista

2 nowe mapy

2 mapy do trybu Portal

Aktualizacja trybu Strefa Zagrożenia (bazująca na historii)

6-8 nowych broni do każdego trybu

2-3 nowe pojazdy do każdego trybu

100 poziomów Sezonów

Jak widać, EA zaczerpnęło sporo z konkurencyjnych tytułów. Moim zdaniem to jednak słuszna droga. Niemniej miejmy też na uwadze, że nie są to oficjalne informacje, choć Tom Henderson cieszy się bardzo dobrą reputacją. Jego poprzednie przecieki z Battlefield 2042 potwierdziły się w znacznej większości.

Bardzo cieszy mnie fakt, że na równi ze standardowymi trybami rozwijany będzie Portal. Tryb dla miłośników Battlefield zapowiada się świetnie i wieści o odświeżaniu kolejnych map są bardzo pozytywne. Przy okazji, nowej zawartości do reszty trybów też jest całkiem sporo. Oby powyższe doniesienia okazały się prawdziwe.