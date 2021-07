DoGRYwka – długo wyczekiwane bronie w AC: Valhalla, wyprzedaż w PS Store i nowy model PS5 Digital

Już zaraz wystartuje letnia wyprzedaż w PS Store. Oznacza to masę świetnych zniżek na wiele hitów. Być może w ten sposób uda się Wam zdobyć długo wyczekiwane gry w bardzo korzystnych cenach.

Gracze Assassin’s Creed: Valhalla mają powód do uśmiechu na twarzy. Ubisoft nareszcie potwierdził, że w niedalekiej przyszłości zawita do tytułu patch, który doda długo wyczekiwane bronie. Więcej szczegółów znajdziecie w jednym z naszych artykułów.

Pod koniec dnia dowiedzieliśmy się, że do sprzedaży trafił nowy model PS5 Digital. Cechuje się on dwoma poprawkami, które bez wątpienia przypadną graczom do gustu. To tylko kilka najciekawszych newsów tego dnia, dlatego sprawdźcie, czy czegoś przypadkiem nie ominęliście.