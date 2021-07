Windows 11 miał mieć ekskluzywną funkcję dla graczy, ale 10 też dostanie

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Funkcja DirectStorage z Windowsa 11 jednak trafi do użytkowników Windows 10. Microsoft wycofał się ze swojego kontrowersyjnego postanowienia.

Jakiś czas temu doczekaliśmy się prezentacji nowego Windowsa. Jedną z ciekawszych funkcji dla graczy będzie API DirectStorage. Pozwoli ono na szybsze wczytywanie gier i w niektórych przypadkach płynniejszą rozgrywkę na komputerach z dyskami SSD NVMe.

Do tej pory Microsoft utrzymywał, że DirectStorage będzie ekskluzywne dla systemu Windows 11, ale najwyraźniej plany giganta z Redmond uległy zmianie. Na blogu deweloperów DirectX pojawił się wpis, w którym czytamy, że DirectStorage trafi też do użytkowników Windowsa 10. Będzie on dostępny dla osób, które posiadają Windows 10 w wersji 1909 lub nowszej.

Co więcej, na Windows 10 pojawi się nawet AutoHDR, więc Windows 11 zostaje tym samym praktycznie pozbawiony ekskluzywnych funkcji dla graczy. To nietypowy ruch ze strony Microsoftu, ale z drugiej strony miło, że fani gamingu dostaną możliwość wyboru. Jeśli nie zechcecie przenieść się na nowy system i używacie komputera głównie do grania, nie stracicie wiele.

Oczywiście niewykluczone, że gry i tak zadziałają lepiej na Windowsie 11. Co więcej, jest to prawie pewne. Niemniej w dalszym ciągu dobrze, że nowe funkcje systemu trafią też do jego starszego brata.