Przez ograniczony czas do Battlefield 1 gracze z konsol Xbox One i Series X|S mogą otrzymać za darmo DLC Nie Przejdą. W jego skład wchodzą 4 nowe mapy, nowa klasa elitarna oraz zupełnie nowy tryb.

By odebrać dodatek Nie Przejdą do Battlefield 1, przejdźcie pod ten link. Uwaga, należy się pospieszyć, ponieważ oferta zakończy się 23 lipca 2021 roku. W chwili pisania tego artykułu macie jeszcze tylko całe 2 dni na przygarnięcie tego prezentu.

Niestety, na innych platformach takiej rozdawanki nie przewidziano, ale ostatnie plotki donoszą, że już niebawem sam BF1 będzie darmowy na PC. Więcej o tym przeczytacie w tym miejscu.

W ramach Nie Przejdą każdy gracz otrzyma dostęp do nowego trybu o nazwie Linia Frontu. Wielu może przyjść skojarzenie, że jest to połączenie Podboju i Szturmu. Żołnierze skupią się na walce o przejmowanie punktów w ustalonej kolejności. Po osiągnięciu tego celu drużyny odpowiednio atakują lub bronią telegrafy. Całość ma się rozegrać na czterech nowych mapach – Wzgórza Verdun, Fort Vaux, Przełamanie i Soissons.

Nie zabrakło tez zupełnie nowej klasy elitarnej, która specjalizuje się w korzystaniu z granatów. Bez wątpienia spodoba się wszystkim fanom broni o sporym zasięgu.

Właściciele konsol Xbox, czy to wszystko zachęciło Was do powrotu na serwery BF1? Darmowy dodatek przyczyni się do ponownego zapełnienia meczy, dlatego to dobra okazja, aby ponownie spędzić przyjemne chwile przy tym tytule.