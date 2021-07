GTA Online Los Santos Tuners już jest. Ogromne rozszerzenie dla fanów motoryzacji i nie tylko

Do GTA Online nareszcie zawitało nowe rozszerzenie o nazwie Los Santos Tuners. To długo wyczekiwana, letnia aktualizacja, która wprowadza do gry masę nowej zawartości.

Przypomnijmy, że od niedawna gracze omawianej w artykule gry mogli nacieszyć się nową, limitowaną czasowo treścią. Rockstar Games zadbało, aby przygotować nas wszystkich na Los Santos Tuners. Poniżej możecie zobaczyć zwiastun tego dodatku:

Od dziś wszystkich posiadaczy GTA Online czeka masa nowej zabawy powiązanej ze zbieraniem i ulepszaniem samochodów. W wasze ręce zostanie oddany klub samochodowy LS, który pełni rolę garażu oraz wspólnej bazy wypadowej. W tym miejscu każdy może pochwalić się swoimi pojazdami. Stąd rozpoczniecie masę interakcji z innymi, a nawet rozpoczniecie szereg nowych misji. Aby znaleźć siedzibę klubu LS, wsłuchajcie się w wycie silników na obrzeżach Los Santos lub poszukajcie prowizorycznej linii mety.

Czeka Was też masa specjalnych wyzwań, dzięki którym zdobędziecie niezwykłe samochody oraz motyckle. Dzięki dołączeniu do wspomnianej organizacji odblokujecie również dostęp do nowych sklepów, salonu tatuażu oraz warsztatu. Co to byłaby za aktualizacja skupiająca się na motoryzacji, jeżeli zabrakłoby kolejnych wyścigów wraz z nią? O to nie musicie się na szczęście martwić. Rockstar Games pomyślało i o tym, dlatego na pewno będziecie mieli, co robić w produkcji.

To jak? Dołączycie do klubu samochodowego LS?

[Źródło: strona Rockstar Games]