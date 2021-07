Wojna to nie tylko śmierć. Wciel się w medyka polowego podczas wojny na Pacyfiku

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Deweloperzy z polskiego Hypnotic Ants tworzą Medic: Pacific War – produkcję, w której gracze będą ratować rannych żołnierzy. Niejednokrotnie będzie trzeba podjąć decyzję, kogo uratować, a kogo zostawić.

Sam projekt jest już rozwijany od dłuższego czasu, jednakże od niedawna trwa zbiórka na Kickstarterze, która ma pomóc rozwijać dalsze prace nad nim. Poniżej możecie zobaczyć zwiastun, który przybliży Wam realia rozgrywki:

Spójrz na horror wojny z zupełnie nowej perspektywy. Wejdź na pole walki wyposażony w apteczkę pierwszej pomocy zamiast w karabin. Bandażuj, zatrzymuj krwotoki, znoś ranny z pola bitwy, ale przede wszystkim nieś nadzieję tam, gdzie wydawało się, że żadnej nadziei już nie ma i ocalenie tym, którzy byli przekonani, że ich życie dobiegło końca. – możemy przeczytać w informacji prasowej

Obecnie Medic: Pacific War planowane jest jedynie na PC. Jeżeli nic się nie zmieni, każdy z graczy będzie mógł zagrać w ten tytuł jeszcze w tym roku. Osobiście koncept gry przypadł mi do gustu, ponieważ mamy tutaj odwróconą formę znaną z większości gier FPP w klimatach wojennych.

Jeżeli spodobał się Wam pomysł na tę produkcję, możecie dodać ją do Waszej listy życzeń na platformie Steam. Kartę produktu znajdziecie tutaj. Być może chcielibyście nawet wesprzeć twórców przy pomocy dorzucenia się do zbiórki na Kickstarterze. Aby to zrobić, wejdźcie w ten link.

