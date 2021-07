Resident Evil Village wreszcie zadziała jak powinno na PC. Capcom wysłuchał graczy

Po prośbach graczy, Capcom poprawił Resident Evil Village na PC. Denuvo nie powinno już znacznie obniżać płynności działania gry.

Niedawno informowaliśmy o problemach z PeCetowym portem nowego Resident Evil. Okazało się, że wersja pozbawiona zabezpieczeń DRM działa dużo lepiej względem tej, którą kupimy w sklepach. Oznaczało to, że piraci uruchamiali grę w lepszej płynności względem osób, które zapłaciły za Village.

Capcom wziął sobie do serca krytykę graczy i zareagował całkiem szybko. Do Resident Evil Village na PC trafiła aktualizacja, która zajmuje się problemem. Zabezpieczenie Denuvo zostało odpowiednio dostosowane, aby nie psuć wrażeń z rozgrywki. Co więcej, Capcom wprowadził do gry wsparcie technologii AMD FSR, o której przeczytacie więcej w tym miejscu.

Na ten moment ciężko jednoznacznie stwierdzić, czy łatka przyniosła oczekiwany skutek. Najpewniej w ciągu najbliższych paru dni w sieci pojawi się wiele testów porównujących rozgrywkę przed i po instalacji aktualizacji.

Przypuszczam jednak, że nawet jeśli gra zadziała nieco lepiej, to wersja bez Denuvo wciąż będzie działać trochę płynniej. To konkretne zabezpieczenie cieszy się złą sławą przez mocne ograniczanie płynności gier. Miejmy jednak nadzieję, że poprawka usatysfakcjonuje graczy.