Aktualizacja 1.3 trafi niebawem do Cyberpunk 2077. Czy to rzeczywiście prawie 40 GB?

Jeden z twórców Cyberpunk 2077 potwierdził, że aktualizacja 1.3 pojawi się już niebawem. Czy spełnią się ostatnie doniesienia na temat jej zawartości i wielkości?

Jeszcze niedawno pisaliśmy o odkryciu w plikach omawianej w artykule gry, które sugeruje, że zbliżający się patch będzie należał do największych. Blisko 40 GB miałoby zawitać już niebawem. Tak się składa, że Marcin Momot, Global Community Lead z CD Projekt Red potwierdził, że nowy update pojawi się w bliżej nieokreślonej przyszłości.

On the way. — Marcin Momot (@Marcin360) July 19, 2021

Niestety, nie doprecyzowano, kiedy to dokładnie miałoby nastąpić, ale w mojej opinii możemy mówić o dniach, a nie o tygodniach. Zastanawiam się, czy rzeczywiście będzie to aż 40 GB, które dodadzą jedynie poprawki, a także przygotują produkcję do DLC. Tych najpewniej jednak będzie naprawdę masa. Niepotwierdzone informacje na ten temat trafiły wczoraj do sieci. Więcej o tym przeczytacie w tym artykule.

Jedno jest pewne – twórcy w ciągu kolejnych dni powinni poinformować graczy na temat większej ilości szczegółów. Kiedy dowiemy się, co takiego przyniesie ze sobą aktualizacja 1.3 do Cyberpunk 2077, na łamach Planety Gracza powstanie odpowiedni artykuł. Stay tuned!