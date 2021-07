Do Injustice 2 trafił wielki patch. Gracze spekulują o Injustice 3

Do drugiej części bijatyki z bohaterami DC wyszła ogromna aktualizacja, która może zwiastować nadejście Injustice 3. Do gry zostały dodano nieokreślone reklamy i ściągnięto Denuvo.

Jak informuje jeden z użytkowników forum Reset Era, do drugiego Injustice od wczoraj gracze mogą pobrać aż 15,3 GB patcha. Nowa treść nie jest jeszcze dostępna do zobaczenia w samej produkcji, więc najpewniej będzie aktywowana przez twórców po pewnym czasie. Co innego można powiedzieć o usunięciu zabezpieczenia DRM – tego już w grze nie uświadczymy.

Co to takiego może oznaczać? Autor wpisu, CaptainKashup, spekuluje o ewentualnym zareklamowaniu w ten sposób Injustice 3 lub innej gry z bohaterami DC. Choć przed E3 mówiło się o bijatyce Marvel vs DC, to raczej mało prawdopodobne jest, że w tytule tylko o bohaterach z Detective Comics zobaczylibyśmy nagle postacie ze świata konkurencji. W związku z tym rzeczywiście trzecie Injustice wydaje się najbardziej słusznym pomysłem.

Kiedy możemy się spodziewać kolejnych informacji? Tak naprawdę można tylko gdybać, jednakże bardzo możliwe, że nawet jeszcze dzisiaj. Na pewno poinformujemy Was stosownym artykułem, abyście byli na bieżąco. Bez wątpienia nowa bijatyka AAA tworzona przez NetherRealm Studios zaspokoiłaby głód na tego typu produkcje.

Z którego scenariusza bylibyście najbardziej zadowoleni? Chcielibyście otrzymać kontynuację serii, a może mieszankę dwóch superbohaterskich uniwersum?