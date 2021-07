Czułeś kiedyś niepokój i strach w Skyrimie? Błąd „grozy” czasem pojawia się w grze

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Jeśli graliście sporo w Skyrim, być może natknęliście się na nietypowy błąd. Może on mocno nastraszyć niespodziewających się go graczy.

Duże gry mają to do siebie, że łatwo natknąć się w nich na błędy. Oczywiście znaczna większość z nich należy do bardziej zabawnych niż irytujących, ale znajdą się też takie, które mogą nastraszyć graczy. Takim właśnie nietypowym bugiem może pochwalić się Skyrim.

Technicznie rzecz biorąc, obecne w grze manekiny są odpowiednio przygotowanymi NPC, którym wyłączono animacje. Jeśli będziecie mieć pecha, gra może „zapomnieć”, że manekin jest manekinem i przełączy go w standardowy tryb. W efekcie drewniany obiekt zacznie się ruszać i obserwować ruchy gracza.

Poniżej znajdziecie przykład tego, jak błąd wygląda w praktyce. Jeśli nie spodziewamy się takiego problemu, możemy się nieźle przestraszyć.

Najgorsze w tym wszystkim jest to, że wystąpienia buga nie da się przewidzieć. To całkowicie losowy błąd gry. Najpewniej można go też wywołać przy użyciu odpowiednich kodów lub modów, ale przeciętny gracz raczej nie zdaje sobie z tego sprawy. Ciekawe, czy w TES VI również pojawią się „nawiedzone” manekiny.