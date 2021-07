Kolejna aktualizacja Assassin’s Creed Valhalla wprowadzi wyczekiwany typ broni

Assassin’s Creed Valhalla niedługo otrzyma nową, przyjemną aktualizację. Ubisoft zapowiada, że do gry zawita oczekiwany przez graczy typ broni.

Valhalla rozwija się praktycznie bez przerwy i Ubi chyba nigdy tak mocno nie wspierało żadnej swojej gry dla jednego gracza. Do produkcji trafi jeszcze parę dodatków, a w międzyczasie mamy spodziewać się wielu aktualizacj. Nie tylko takich z poprawkami błędów, ale też nową zawartością.

Najnowsza aktualizacja może mocno ucieszyć fanów gry. Ubisoft zapowiada, że wprowadzi ona nowy typ broni, a konkretnie miecze jednoręczne. Oczywiście o planach ich wprowadzenia wiadomo od jakiegoś czasu, ale nie wiedzieliśmy, kiedy konkretnie Ubi doda je do gry. Nadal nie znamy konkretnej daty, ale najnowsza aktualizacja powinna pojawić się w ciągu jednego lub dwóch tygodni.

Dodatkowo aktualizacja z pewnością wprowadzi pomniejsze poprawki i być może nową zawartość. Patche do Valhalli mają to do siebie, że potrafią sporo namieszać w grze i zwykle przemycają większe lub mniejsze nowości. Zazwyczaj są to umiejętności dla Eivor, a czasem pojawiają się też specjalne tryby zabawy.

Miecze jednoręczne to typ broni, którego mocno brakuje w grze i gracze prosili o jego dodanie od dłuższego czasu. Miło widzieć, że Ubisoft bierze pod uwagę prośby fanów przy aktualizowaniu Assassin’s Creed Valhalla.