XDefiant od Ubisoft w sumie nie brzmi źle. Klasy postaci, mapy, tryby i ciekawostki

Ubisoft podzieliło się kolejnymi szczegółami XDefiant. Poznaliśmy konkrety odnośnie map, trybów zabawy, klas postaci i paru innych elementów.

Wczorajsza zapowiedź nowego FPS-a od Ubi wzbudziła mocno mieszany odbiór wśród graczy. Jedni są zadowoleni, inni nie, ale możemy być zgodni, że gra nie wyróżnia się niczym nadzwyczajnym na tle konkurencji. Ubisoft udostępniło też (dzięki PC Gamer) pierwsze szczegóły dotyczące rozgrywki.

W momencie premiery, w grze będzie dostępnych pięć klas. Każda z nich nawiązuje do marek spod szyldu Toma Clancy’ego:

Cleaners – The Division

Outcasts – The Division

Wolves – Ghost Recon

Echelon – Splinter Cell

Dodatkowo klasy wyróżniają się specjalnymi umiejętnościami i statystykami. Przykładowo, Echelon zbiera informacje o przeciwnikach, a Outcasts leczą sojuszników.

Do XDefiant trafi również sporo map. Już na starcie zagramy w 10 miejscówkach, a ich liczba oczywiście wzrośnie po premierze. To akurat bardzo miłe zaskoczenie.

Jeśli mamy tyle map, to trzeba też zapewnić odpowiednią liczbę trybów zabawy. Tych będzie 5:

Domination

Ringleader

Upload

Escort

Zone Control

Dodatkowo Ubi potwierdziło kilka innych szczegółów odnośnie rozgrywki. W grze będziemy mogli dobrać swoje wyposażenie. Dotyczy to nie tylko broni, ale też dodatków do nich. Co więcej, każda klasa postaci posiada swój zestaw umiejętności, więc na brak możliwości personalizacji chyba nie będziemy narzekać.

Po zapoznaniu się ze szczegółami, moim zdaniem XDefiant nie brzmi źle na papierze. Brak kreatywnych rozwiązań to jedno, ale tytuł ten zapowiada się jak solidny konkurent innych, podobnych gier. Jeśli zechcecie pograć w dynamiczną i darmową strzelankę, być może warto się nim zainteresować. Miejmy jednak nadzieję, że Ubi ma jeszcze w rękawie jakieś nieogłoszone ciekawostki, które zaciekawią większą grupę odbiorców.