Serial The Last of Us już się kręci, są zdjęcia planu. Poznajecie tę scenę?

Serial The Last of Us ruszył ze zdjęciami. W sieci pojawiły się ujęcia prezentujące plan serialu. Twórcy pracują nad jedną z pierwszych scen z gry Naughty Dog.

The Last of Us od HBO zapowiada się dobrze już patrząc na obsadę, a jeśli jeszcze weźmiemy pod uwagę bardzo duży budżet, może wyjść z tego coś, na co liczą fani oryginału.

Do premiery zostało sporo czasu, ale są też dobre wieści. Zdjęcia na planie serialu oficjalnie ruszyły. Na miejsce prac wybrała się nawet jedna z fanek gry, Necromonica1, i uwieczniła plan na zdjęciach.

Jeśli graliście w pierwsze TLoU, chyba już poznajecie, jaka scena była kręcona w momencie robienia zdjęć. Oczywiście chodzi o prolog gry, w którym widzimy wybuch epidemii. Świadczy o tym też fakt, że plan znajduje się w Austin, czyli w miejscu zamieszkania Joela i Sary.

Autorka ujęć widziała na planie część obsady, więc mamy pewność, że powyżej widzimy plan TLoU. Serial The Last of Us jest więc na dobrej drodze i miejmy nadzieję, że ekipie filmowej nic nie przeszkodzi.

Dodatkowo trzeba wspomnieć, że za jakiś czas powinny pojawić się zdjęcia z planu przedstawiające aktorów w kostiumach. Mogą to być oficjalne fotki, ale równie dobrze może udostępnić je też ciekawska fanka lub fan. Na razie muszą nam wystarczyć powyższe ujęcia.

Walking down the road omg omg pic.twitter.com/3GDYiah61Z — Ted’s desk 🧛‍♀️ 🇨🇦 kindness is punk (@necromonica1) July 19, 2021