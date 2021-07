Niewidzialni żołnierze nawiedzili CoD: Warzone. Cheaterzy przy tym to nic

W Call of Duty: Warzone odkryto nowy glitch, który pozwala być niewidzialnym. Każdy z graczy jest w stanie z niego skorzystać, ale ważne jest odpowiednie wyczucie czasu.

W czwartym sezonie do gry dodano między innymi czerwone drzwi, które teleportują graczy do losowej skrytki z kilkoma pomarańczowymi skrzyniami – te mają najczęściej wysokiej jakości bronie. Okazuje się, że da się wykorzystać moment teleportacji do sprawienia, aby przeciwnicy do końca meczu nie mogli dostrzec naszego modelu postaci. Poniżej możecie zobaczyć wideo, które prezentuje samą sztuczkę w akcji:

Jak widać, ten trik nie jest łatwy do powtórzenia (i bardzo dobrze), jednak obawiam się, że po wielu próbach gracze opanują to do perfekcji. Miejmy nadzieję, że glitch szybko zostanie usunięty z Call of Duty: Warzone, ponieważ daje on znaczną przewagę nad innymi. Chyba nikt nie chciałby skończyć ofiarą ataku kogoś, kogo nie widać, prawda?

Natrafiliście już może na ludzi korzystających z tego błędu? Miejmy nadzieję, że deweloperzy szybko wydadzą stosowną aktualizację. W zasadzie, gdy ktoś podczas meczu stanie się niewidzialny, to już możemy zapomnieć o jakiejkolwiek wygranej.

W ostatnim czasie wyjątkowo dużo piszemy o kolejnych bugach w Call of Duty: Warzone. Co ciekawe, jeden z nich również dotyczył drzwi, ale takich w konkretnej lokacji. Po wejściu w interakcję z nimi jednak nie było już tak przyjemnie. Więcej o tym przeczytacie w tym artykule.

