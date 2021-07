Twórcy Skate 4 uspokajają fanów i prezentują materiał o grze. Chyba nie na to liczyłem

Deweloperzy rozwijający Skate 4 postanowili uspokoić niecierpliwych graczy. Dodatkowo otrzymaliśmy zakulisowy materiał z produkcji.

Wczoraj studio Full Circle zapowiedziało, że nowy Skate nie pojawi się na EA Play Live, ale dostaniemy małe co nieco w zamian. No i faktycznie, otrzymaliśmy materiał zza kulis, który nie pokazuje ani sekundy rozgrywki. Nie do końca tego się spodziewałem, ale nie oznacza to, że nie warto się nim zainteresować.

Na filmie widzimy sesje motion capture oraz wywiady z twórcami. Deweloperzy twierdzą, że jest zdecydowanie za wcześnie, aby pokazać grę w pełnej krasie. Projekt nadal jest rozwijany i musimy zaczekać na bardziej konkretne prezentacje. Niemniej miło, że możemy być spokojni o dalszy rozwój gry. Oby obyło się bez większych problemów w produkcji.

Dodatkowo w materiale pojawia się parę ujęć z silnika gry oraz reakcje osób, którym dane było zobaczyć (niepokazane w filmie) urywki gameplay’u. Jak nietrudno się domyślić, wszyscy są zachwyceni tym, co zobaczyli. Tego samego nie można powiedzieć o graczach czekających na Skate 4, którzy liczyli na nawet parusekundowe ujęcia z gry.

Niemniej marka Skate była nieobecna przez tyle lat, że największych fanów usatysfakcjonował nawet zakulisowy materiał. Komentarze pod filmem wskazują, że oczekiwania są ogromne. Trudno więc dziwić się twórcom, którzy chcą dopracować swój twór, zanim zdecydują się na jego prezentację. Pozostaje czekać na kolejne materiały.