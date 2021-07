Dzisiaj ostatnie premiery na PS Vita. Oto nowości, więcej nie będzie!

Sony wbija kolejny gwóźdź do trumny PS Vita. Dziś zadebiutują ostatnie nowe gry na ten sprzęt. Dwa tytuły przypieczętują los konsoli.

Jakiś czas temu Sony wycofało się z zamknięcia sklepu PS Store na PlayStation Vita i PS3, ale nie oznacza to, że na przenośny sprzęt producenta będą trafiały nowe gry. Co to, to nie.

Dziś, tj. 20 lipca, Sony przyjęło ostatnie gry do katalogu PS Store na PS Vita. Na konsoli ukażą się dwa małe tytuły i na sprzęcie nie pojawi się już więcej gier.

Pierwsza produkcja to Russian Subway Dogs. Jest to arcade’owa gra akcji, w której wcielamy się w bezpańskie psiaki, których celem jest sianie zamętu w rosyjskich pociągach i stacjach. Zdecydowanie nie jest to standardowy tytuł, ale wpada w oko.

Drugim omawianym i zarazem ostatnim tytułem, który ukaże się na PlayStation Vita jest Ultra Mission. Jest to prosta i niezbyt urodziwa gra, która przypomina nieco stare produkcje z automatów i sprzętów retro.

Końcowy katalog Vity nie jest więc przesadnie imponujący, ale miło, że w ogóle jakiekolwiek gry jeszcze się w nim pojawiły. Niestety, nie ma co liczyć na kolejne premiery. Sony zakończyło wsparcie konsoli już dawno temu i teraz tak naprawdę podtrzymuje przy życiu tylko PS Store. Jeśli chcecie zrobić w nim zakupy, jeszcze jest to możliwe.