Project 007 od twórców Hitmana brzmi bardzo znajomo. Nowe wieści o rozgrywce

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

W sieci pojawiły się nowe szczegóły Project 007. IO Interactive przygotowuje dość podobny do swoich poprzednich produkcji tytuł.

Nowy projekt IO Interactive pomoże słynnemu studiu nieco odejść od Hitmana. Zespół podchodzi do Project 007 bardzo poważnie i niedawno zasugerowano, że będzie to chyba najbardziej ambitne dzieło IOI.

Ofert pracy w studiu zdradzają kolejne konkrety gry o Jamesie Bondzie. Jeśli spodziewacie się, że IO zboczy z dawno obranej drogi, raczej będziecie rozczarowani. Wstępne informacje o grze wskazują, że będzie ona w pewnym stopniu podobna do Hitmana.

007 będzie skradanką stawiającą na akcję. Pojawią się również elementy przygodowe, co akurat nie jest większym zaskoczeniem. To w końcu gra o Jamesie Bondzie.

Zmianie nie ulegnie też perspektywa rozgrywki. IO Interactive ponownie stawia na widok z trzeciej osoby, który jest zresztą chyba najlepszą opcją w przypadku skradanek. W tym przypadku nie spodziewałem się większych zmian.

Kolejne podobieństwo do Hitmana również jest pozytywne. W grze mapy, przeciwnicy i zadania będą dostosowywać się do działań gracza. Tutaj jednak myślę, że IO znacznie rozwinie ten element rozgrywki. Studio w końcu słynie z oddawania w ręce graczy ogromu możliwości.

Co ciekawe, możemy wyczytać też, że gra postawi większy nacisk na fabułę. Pojawi się w niej trochę dialogów, więc jeśli mieliście dość cichego Agenta 47, tutaj możecie się miło zaskoczyć.

Oczywiście gra jest wciąż rozwijana i wiele jej elementów może ulec zmianie. Tak czy inaczej, póki co Project 007 prezentuje się bardzo podobnie do Hitmana. Ale czy to źle?