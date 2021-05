DoGRYwka – tani PS Plus, premiera Far Cry 6 i opóźnienie II wojny światowej

Mamy dla Was świetną wiadomość. Od dawna PS Plus na 12 miesięcy nie było tak tanio możliwe do zakupu. Koniecznie sprawdźcie nasz artykuł o tym, ponieważ będziecie mogli znacznie zaoszczędzić.

Tydzień roboczy gracze zakończą zbliżającym się gameplayem z Far Cry 6. Jak się okazuje, do sieci już trafił fragment rozgrywki z tej gry, ale ciężko potwierdzić, czy to ten sam z dzisiejszego pokazu. Zachęcamy do monitorowania livestreamu Ubisoftu.

Niestety, okazało się, że przykrą sytuację spotkało również nasze rodzime Land of War. Choć produkcja miała mieć już premierę, została opóźniona ze względu na dosyć nietypowy powód. Nie zabrakło także masy informacji na temat Dying Light i Horizon Forbidden West, które wczoraj miały swoje pokazy. Oprócz tego dzisiaj na łamach naszego serwisu opublikowaliśmy sporo innych newsów ze świata gier, dlatego sprawdźcie czy czegoś nie przegapiliście.