Sony ujawnia, że czerwiec to kluczowy moment dla PlayStation 5

Według dyrektora generalnego PlayStation PS5 w najbliższych tygodniach nareszcie stanie się rentowne. Obecnie większość zarobków firmy pochodzi ze sprzedaży akcesoriów oraz gier cyfrowych.

PS5 zaliczyło mocny start, jednakże po dziś dzień zyski z konsoli nie przewyższył kosztów produkcji. Jak podaje Gamerant, Jim Ryan na ostatnim spotkaniu z inwestorami poinformował, że według obecnych wyliczeń analityków ta sytuacja powinna się zmienić już w czerwcu. Koszty produkcji konsoli zrównają się ze średnią ceną hurtową, a następnie sprzęt zacznie przynosić zyski w kolejnych miesiącach.

Z innych ciekawych informacji warto wspomnieć, że Ryan potwierdził zdecydowanie większe zainteresowanie wśród konsumentów standardową edycją PlayStation 5. Wariant Digital zdecydowanie skierowany jest do konkretnego klienta, któremu nie zależy aż tak na fizycznych wydaniach. Mimo to, firma przewiduje niewielkie zrównanie sprzedaży obu edycji w niedalekiej przyszłości.

Oprócz tego dowiedzieliśmy się, że w roku fiskalnym 2020 dla dochód Sony Interactive Entertainment ze sprzedaży konsol wynosił jedynie 20%. Jest to ogromny spadek względem 2013 roku, kiedy to udział w zyskach wynosił aż 48%. Dzieje się tak z powodu kilku rzeczy. Po pierwsze gracze zaczęli chętniej kupować edycje cyfrowe oraz konsolowe akcesoria w formie np. kontrolerów. Dodatkowo znacznie zwiększyło się zainteresowanie opłacaniem abonamentów takich jak PS Plus i PS Now.