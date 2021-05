Far Cry 6 – data premiery i nowy gameplay w akcji

Ubisoft poinformował, że premiera gry Far Cry 6 będzie miała miejsce 7 października 2021 roku na PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S i Xbox One. Twórcy przedstawili też gameplay.

Far Cry 6 to z pewnością jedna z bardziej wyczekiwanych gier tego roku. Dzisiaj wydawca podał, że gra ukaże się w sklepach na obecna oraz poprzednią generację konsolą i PC w październiku. Pozostało więc trochę czasu do debiutu. Przy okazji możemy zobaczyć nowy gameplay.

Materiał z rozgrywki trwa ponad dwie minuty i przedstawia dyktatora Antóna oraz Dani Rojas – główną bohaterkę produkcji, w którą wcieli się gracz.

Dani wychowała się na wyspie Yara (to tutaj właśnie toczy się akcja) i sama przekonała sie o brutalności władzy Antóna. Cudem uniknęła śmierci z rąk żołneirzy reżimu, połączyła siły z ugrupowaniem partyzanckim Libertad i teraz razem walczą o wyzwolenie ojczyzny.