PS Now czerwiec 2021 z lepszymi grami niż w PS Plus? Wiedźmin 3 ponoć już wkrótce

PlayStation opublikowało listę kolejnych produkcji, które już w czerwcu dołączą do usługi PlayStation Now. Jedną z nich najprawdopodobniej będzie rodzimy Wiedźmin 3: Dziki Gon, dlatego nowe PS Plus wypada o wiele gorzej.

Parę dni temu PlayStation opublikowało kolejne zestawienie gier do abonamentu PS Plus na nadchodzący miesiąc. Nie musieliśmy czekać długo na przecieki oferty drugiego abonamentu dostępnego na konsoli – PS Now. Jak się okazuje, bardzo możliwe, że to usługa streamingowa dostanie w czerwcu o wiele lepszą ofertę względem Plusa. W serwisie Reddit jeden z użytkowników opublikował listę gier, która najpewniej z powodu błędu pokazała mu się przedwcześnie.

Oto gry, które powinny pojawić się w PS Now czerwiec 2021:

Wiedźmin 3: Dziki Gon

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown

Car Mechanic Simulator

Sonic Forces

Team Sonic Racing

Sonic Mania

Powyższe produkcje bez wątpienia wydają się bardziej interesujące od tych dodanych w ramach Plusa. Co ciekawe, możliwe, że Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown zostanie dodany do obu abonamentów już za parę dni. Głównym daniem bez wątpienia byłaby jednak trzecia odsłona przygód Geralta z Rivii. Mielibyśmy dostać również Car Mechanic Simulator wydane przez polskie PlayWay. Jako wisienkę na torcie mamy aż 3 produkcje z niebieskim jeżem w tytule, które zostały potwierdzone przez samo SEGA. Choć Forces nie przypadło do gustu fanom serii, to Sonic Mania i drużynowe wyścigi na pewno są warte spędzenia z nimi mnóstwa godzin. Gry miałyby trafić do usługi już 1 czerwca 2021 roku.

Niestety, po dziś dzień PS Now nie jest dostępne w Polsce, choć można to obejść tworząc konto na Wielką Brytanię lub Amerykę. Bardzo możliwe, że Polska nie jest na liście obsługiwanych państw ze względu na nierównomierne rozłożenie prędkości internetu. Do dzisiaj w naszym kraju nie brakuje miejsc, gdzie osiągniemy poniżej 5 Mbps. Tyle właśnie minimum potrzebujemy, aby bezproblemowo korzystać z tego abonamentu.