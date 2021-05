Nowa gra Hideo Kojimy w pierwszych szczegółach. Brzmi znajomo?

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Hideo Kojima szykuje nową grę, która mocno przypomina jego poprzednie produkcje. Kojima Productions szuka nowych deweloperów i dzięki ofertom pracy poznaliśmy pierwsze szczegóły tajemniczej gry.

To właściwie pewne, że słynny Hideo Kojima pracuje nad nową grą. Dodatkowo niedawno w sieci pojawiły się plotki o możliwym rozszerzeniu przygody z Death Stranding. Pewne jest, że ekscentryczny Japończyk ma ręce pełne roboty.

Jeśli wejdziemy na stronę Kojima Productions, zauważymy, że studio poszukuje wielu deweloperów do pracy nad nowym projektem. Co więcej, oferty pracy zdradzają, czym jest nowa gra Kojimy.

W opisach ofert wyczytamy między innymi, że jest to (jakże by inaczej) gra akcji. Kojima szuka deweloperów, którzy znają się na miltariach i potrafią stworzyć wirtualne bronie, gadżety, postacie, potwory i mechy. Co więcej, rzeczona produkcja może mieć elementy online i/lub socjalne, zapewne jak w Death Stranding.

Przed oczami maluje nam się obraz przypominający coś na wzór Metal Gear Solid lub właśnie Death Stranding. Kojima chyba nie zamierza specjalnie kombinować i (przynajmniej w kwestii rozgrywki) pracuje nad dokładnie takim tytułem, jakiego można się po nim spodziewać.

Japończyk wskazywał wcześniej, że chce dalej rozwijać świat Death Stranding, aczkolwiek nie możemy być pewni, że pracuje nad sequelem. Kojima bardzo lubi zaskakiwać i jego nowa produkcja może być tak naprawdę czymkolwiek. Na razie możemy tylko czekać na zapowiedź.