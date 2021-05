Sony ujawnia, dlaczego zaczyna przygodę z grami PlayStation na PC

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Ostatnie premiery ekskluzywnych tytułów PlayStation na PC sprawiły, że wielu graczy nareszcie mogło się z nimi zapoznać. Jak się okazuje, powód wkroczenia Sony na rynek pecetowy jest dosyć nieoczywisty.

Od kilku miesięcy mamy do czynienia z historycznym ewenementem w świecie gamingu. Już kilka exclusive’ów PlayStation miało premierę na komputerach osobistych. Przez lata firma nie wychodziła ze swoimi grami poza własne konsole, co bez wątpienia było oczywiście zrozumiałe. W końcu to tytuły na wyłączność są jednym z głównych powodów, dla których decydujemy się zakupić dany sprzęt. Z prezentacji opublikowanej z okazji Investor Relations Day dowiadujemy się nareszcie, dlaczego Sony zdecydowało się na ten ruch.

W zasadzie stało się tak w związku z dwoma bardzo ważnymi sprawami. Po pierwsze, obecnie gracze głównie zasilają portfele PlayStation poprzez cyfrowe zakupy, opłacanie abonamentu i zaopatrywanie się w akcesoria do swoich konsol. O tych ciekawych statystykach pisaliśmy tutaj, dlatego zachęcamy do zapoznania się i z tym artykułem.

Drugim argumentem, który sprawił, że Sony weszło na rynek gier na PC jest chęć dotarcia do większego grona klientów w niezwykle ważnych rynkach, gdzie sprzęt PlayStation nie jest aż tak popularny. Mowa tutaj o Rosji, Chinach i Indiach, czyli jakby nie patrzeć o naprawdę ogromnych krajach.

Dowiedzieliśmy się także, że inwestycje w gry na PC już się opłaciły. Port Horizon Zero Dawn zwrócił firmie 250% poświęconych środków, co jest naprawdę imponującym wynikiem. Miejmy nadzieję, że to nie koniec sukcesów giganta w tym temacie, ponieważ w jego bibliotece czeka jeszcze mnóstwo gier. Bez wątpienia wydanie ich na komputerach osobistych pozwoli wielu graczom nareszcie zapoznać się z tytułami, które nie były dla nich nigdy wcześniej dostępne.