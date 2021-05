Konsola PlayStation 5 najtaniej. Gdzie kupić? Aktualna oferta i ceny

Oto aktualna oferta na PS5 z polskich sklepów. Przeglądamy wszystkie oferty i sprawdzamy, gdzie można kupić PlayStation 5 najtaniej.

PlayStation 5 najtaniej, czyli za ile? Cóż, elektromarkety wciąż zmieniają zestawy i często modyfikują te obecne, ale spokojna głowa. Po to jesteśmy, by codziennie sprawdzać sklepy i podpowiadać Wam, co i za ile.

Ceny PlayStation 5 wahają się w granicach od około 2650 zł do nawet 3500 tys. zł za najbardziej rozbudowane zestawy.

Sklepy niestety nie chcą jeszcze wrzucać do sprzedaży samej konsoli PS5 i jeśli już trafi się czasem taka oferta, to jest aktywna kilkanaście minut. Jesteśmy zatem skazani na zestawy, ale… nie każdy jest zły! Kto nie chce kupować bundle z grami, może często natknąć się na zestaw z dodatkowym padem DualShock, ładowarką do kontrolerów oraz abonamentem PlayStation Plus. A to już są naprawdę przydatne dodatki.

Zatem sprawdzajcie poniżej ofertę z czterech sklepów i przekonajcie się gdzie obecnie chodzi PlayStation 5 najtaniej!

Pamiętajcie, że oferta ciągle się zmienia i niektóre zestawy mogą się wyprzedać. Staramy się jednak codziennie aktualizować nasze wiadomości.