Dawno nie było tak dobrej ceny na abonament PS Plus na 12 miesięcy. Do poniedziałku możecie korzystać z ekskluzywnego rabatu, tylko dla czytelników PlanetaGracza.pl.

Kto czekał na konkretną promocję na abonament PS Plus, właśnie się doczekał. Teraz roczną subskrypcję kupimy za 179 zł z groszami, a wszystko dzięki naszej akcji wraz ze sklepem Eneba. Promocja obowiązuje do poniedziałku, 31 maja do godz. 9:00.

Taki deal pozwala zaoszczędzić 60 zł, więc warto skorzystać. Kupionym kodem możemy przedłużyć subskrypcję lub aktywować ją po raz pierwszy (oraz odnowić po przerwie w opłacaniu abonamentu). Jak skorzystać? Oto szczegóły!

PS Plus w promocji na rok – jak kupić?

Wystarczy przejść pod poniższy link, ale zanim to zrobicie, przeczytajcie koniecznie instrukcję jak skorzystać z promocji, by uzyskać najniższą cenę! Bardzo ważne jest również to, że kod jest przeznaczony jedynie dla czytelników PlanetaGracza.pl i działa tylko po przejściu na Eneba z poniższego linku. Jeśli będziecie mieli problemy i kod jednak nie będzie chciał wejść, uruchomcie przeglądarkę w trybie incognito lub wyczyście ciasteczka przeglądarki.

PlayStation Plus 12 miesięcy – 179,89 zł / UWAGA – aby uzyskać taką cenę, przechodzimy na stronę produktu, ustawiamy w prawym górnym rogu walutę na Euro, wybieramy z tabelki poniżej sprzedawcę z najniższą ceną, dodajemy PS Plus do koszyka, wpisujemy w koszyku kod rabatowy „PLANETAGPLUS” i wybieramy płatność przez Przelewy24. Klikamy Continue i jesteśmy przenoszeni na stronę płatności, gdzie waluta automatycznie zmienia się na złotówki, więc płacimy w PLN.

Przypominamy, że z abonamentem PlayStation Plus możecie korzystać z ekskluzywnych zniżek w PS Store czy pobierać bez dodatkowych opłat co miesiąc gry w ramach oferty PlayStation Plus. Do 1 czerwca obowiązuje oferta majowa, a w niej:

Battlefield V (PS4)

(PS4) Stranded Deep (PS4)

(PS4) Wreckfest: Drive Hard, Die Last (PS5)

Od 1 czerwca rusza natomiast oferta PS Plus czerwiec 2021 i będziemy mogli pobierać kolejną partię gier:

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown (PS4)

(PS4) Star Wars: Squadrons (PS4)

(PS4) Operation: Tango (PS5)

Dajcie znać, czy skorzystaliście z naszej ekskluzywnej zniżki na abonament PlayStation Plus!