Dying Light: Platinum Edition – do sprzedaży trafiła najbardziej kompletna wersja gry. Jeżeli się pospieszycie, kupicie ją tanio

Niespodziewanie na wczorajszej konferencji dowiedzieliśmy się na temat nowego patcha do Dying Light o numerze 1.35. Oprócz tego na wszystkich dotychczasowych platformach „jedynki” możemy zakupić grę w nowej edycji, która posiada jak dotąd najbogatszą zawartość.

Aktualizacja Dying Light jest możliwa od wczoraj do pobrania. Co prawda, nie dodała ona sporo i w zasadzie przygotowała pliki gry do nadejścia Platinum Edition, które również jest już dostępne. W związku z tym poniższy changelog nie powinien zrobić na nikim większego wrażenia, aczkolwiek na pewno warto zainteresować się już nową edycją gry.

Oto kompletna lista zmian w aktualizacji 1.35:

Dodano nowe bronie i schematy.

Wprowadzono nowe wydarzenie.

Zaktualizowano zawartość DLC.

Naprawiono najważniejsze błędy i usprawniono grę

Jak widać, rzeczywiście nie mamy do czynienia z ogromem zmian. Mimo to, cieszy szczególnie ostatnia z nich, ponieważ nikt nie lubi natrafiać na bugi w produkcjach. Bez wątpienia to Platinum Edition wypada znacznie lepiej, ponieważ mamy tutaj do czynienia z naprawdę ogromną ilością zawartości. Obecnie jest to najbardziej kompletne wydanie gry, dlatego planując zakup pierwszej odsłony, powinniśmy się właśnie zdecydować na tę edycję.

To zyskacie przy zakupie Dying Light: Platinum Edition:

Dying Light – podstawowa wersja gry.

Dying Light: The Following – ogromny dodatek z nową fabułą, ogromną, dodatkową mapą i nowym pojazdem.

Dying Light: Horda Bozaka – dodatkowy tryb z nową historią.

Kuchnia i magazyn – dwie dodatkowe strefy kwarantanny.

Pakiet Ultimate Survivor – nowe wyposażenie i broń.

Pakiet skórek Crash Test – nowy zestaw skórek.

Hellraid – nowy tryb gry w nastrojach dark-fantasy, który jest pozostałością po anulowanym projekcie studia.

Oraz ogromny zestaw skórek:

Pakiet 5th Anniversary

Pakiet Harran Ranger

Pakiet Gun Psycho

Pakiet Volatile Hunter

Pakiet White Death

Pakiet Vintage Gunslinger

Pakiet Rais Elite

Pakiet Godfather

Pakiet Harran Inmate

Pakiet Retrowave

Pakiet SHU Warrior

Pakiet Volkan Combat Armor

Pakiet Classified Operation

Pakiet Viking: Raiders of Harran

Pakiet Harran Tactical Unit

To na pewno dobra okazja, by zainwestować w Dying Light: Platinum Edition. Okazuje się, że ta wersja jest obecnie przeceniona w wielu cyfrowych sklepach i kosztuje jedynie 74,99 zł ze względu na limitowaną promocję. Między innymi znajdziecie ją w tej cenie na GOGu, dlatego warto się zastanowić nad zakupem.